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Мударисов Равиль

Место рождения

дер Старые Какерли Дрожжановского района

Дата рождения

1966

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Мударисов Хабир Абделлатифович

Мать: скрыто настройками приватности

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
г.Ульяновск
Похороны
Неизвестно
дер Старые Какерли Дрож рна
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