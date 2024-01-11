Мударисов Равиль
Место рождениядер Старые Какерли Дрожжановского района
Дата рождения1966
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Мударисов Хабир Абделлатифович
Мать: скрыто настройками приватности
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2009
г.Ульяновск
Похороны
Неизвестно
дер Старые Какерли Дрож рна