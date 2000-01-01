Калеткина Марфа Симиенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калеткина Марфа Симиенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Сомкова Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Калеткин Иван Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Калеткин Илья Иванов

Отец ребёнка: Калеткин Иван Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Калеткин Федор Иванов

Отец ребёнка: Калеткин Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калеткин Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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