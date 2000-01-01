Калеткина Марфа Симиенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Сомкова Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Калеткин Иван Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Калеткин Илья Иванов
Отец ребёнка: Калеткин Иван Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Отец ребёнка: Калеткин Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно