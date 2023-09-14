Бубнов Иван Фёдоров
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Бубнов Фёдор
Мать: Бубнова Марина Ларионова
г. Белорецк
Бракосочетание
12.11.1781
Жена: Бубнова Евдокия Петрова
г. Белорецк
МК БЗ 1781 № 36 брак крестьянский отрок Иван Феодоров з девкой Авдотьей Петровой
Рождение ребёнка
05.02.1784
Дочь: Копьева Агафья Иванова
Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Петрова
г. Белорецк
Смерть
Неизвестно