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Бубнов Иван Фёдоров

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Бубнов Фёдор

Мать: Бубнова Марина Ларионова

г. Белорецк
Бракосочетание
12.11.1781

Жена: Бубнова Евдокия Петрова

г. Белорецк
МК БЗ 1781 № 36 брак крестьянский отрок Иван Феодоров з девкой Авдотьей Петровой
Рождение ребёнка
05.02.1784

Дочь: Копьева Агафья Иванова

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Петрова

г. Белорецк
Смерть
Неизвестно
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