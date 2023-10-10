Токарева (Калинина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Калинина) Елена Ивановна

Место рождения

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

03.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1972

Отец: Калинин Иван Евстафьевич

Мать: Калинина Акулина Нифановна

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
14.03.1991

Муж: Токарев Леонид Генадьевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1999

Дочь: Токарева Анастасия Леонидовна

Отец ребёнка: Токарев Леонид Генадьевич

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.2011

Дочь: Токарева Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Токарев Леонид Генадьевич

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