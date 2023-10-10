Токарева (Калинина) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1972
Бракосочетание
14.03.1991
Рождение ребёнка
26.07.1999
Дочь: Токарева Анастасия Леонидовна
Отец ребёнка: Токарев Леонид Генадьевич
Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.2011
Дочь: Токарева Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Токарев Леонид Генадьевич