Шульга (Киселева) Нинель Анатольевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.02.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1942
Россия
Рождение ребёнка
28.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульга Леонид
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульга Леонид
Смерть
Неизвестно