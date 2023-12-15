Шульга (Киселева) Нинель Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульга (Киселева) Нинель Анатольевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.02.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1942

Отец: Киселев Анатолий Евгеньевич

Мать: Киселева Ирина Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
28.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульга Леонид

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульга Леонид

Смерть
Неизвестно
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