Лихачев Виктор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1980
Сын: Лихачев Андрей Викторович
Мать ребёнка: Лихачева Нина Николаевна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихачев Валерий Викторович
Мать ребёнка: Лихачева Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихачева Нина Николаевна