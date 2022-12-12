Лихачев Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихачев Дмитрий Антонович

Мать: Лихачева Анастасия Васильевна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.11.1980

Сын: Лихачев Андрей Викторович

Мать ребёнка: Лихачева Нина Николаевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихачев Валерий Викторович

Мать ребёнка: Лихачева Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачева Нина Николаевна

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