Вшивцева Ульяна Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ксения Афанасьева
Отец ребёнка: Вшивцев Афонасий Савинович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федора Афанасьева
Отец ребёнка: Вшивцев Афонасий Савинович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Вшивцев Афонасий Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763