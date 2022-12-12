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Вшивцева Ульяна Прохоровна

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Место рождения

Иносветская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Иносветская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ксения Афанасьева

Отец ребёнка: Вшивцев Афонасий Савинович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федора Афанасьева

Отец ребёнка: Вшивцев Афонасий Савинович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Вшивцев Афонасий Савинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Афонасий Савинович

Смерть
После 1763
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