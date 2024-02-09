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Вершинин Егор Степанович

Место рождения

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Вершинин Степан

Мать: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
1772

Сын: Вершинин Матфей Егорович

Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1775

Сын: Вершинин Яков Егорович

Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Петункина Пелагия Егоровна

Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Вершинина Домна Егоровна

Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Вершинина Мавра Егоровна

Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1790

Сын: Вершинин Иван Егорович

Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-57л Незаконный?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Авдотья Алексеевна

Смерть
1786
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-57л
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