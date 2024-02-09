Вершинин Егор Степанович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Вершинин Степан
Мать: не указана
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Петункина Пелагия Егоровна
Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Вершинина Домна Егоровна
Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Вершинина Мавра Егоровна
Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна
ГААК, 169-1-155-198л
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Вершинина Авдотья Алексеевна
ГААК, 169-1-815-57л Незаконный?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786
ГААК, 169-1-815-57л