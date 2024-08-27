Лысенко (Жмодик) Марина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Жмодик) Марина Никифоровна

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

30.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Жмодик Никифор Сидорович

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лысенко) Надежда Степановна

Отец ребёнка: Лысенко Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левчук (Лысенко) Раиса Степановна

Отец ребёнка: Лысенко Степан Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусельникова (Лысенко) Нина Степановна

Отец ребёнка: Лысенко Степан Филиппович

Рождение ребёнка
14.10.1927

Сын: Лысенко Николай Степанович

Отец ребёнка: Лысенко Степан Филиппович

Смерть
30.07.1992
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область

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