Лысенко (Жмодик) Марина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1906
Дата смерти30.07.1992
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Отец: Жмодик Никифор Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лысенко) Надежда Степановна
Отец ребёнка: Лысенко Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левчук (Лысенко) Раиса Степановна
Отец ребёнка: Лысенко Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусельникова (Лысенко) Нина Степановна
Отец ребёнка: Лысенко Степан Филиппович
Рождение ребёнка
14.10.1927
Сын: Лысенко Николай Степанович
Отец ребёнка: Лысенко Степан Филиппович
Смерть
30.07.1992
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область