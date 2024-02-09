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Ирина Сергеева

Место рождения

Дмитриево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Матвей Петров

Отец ребёнка: Петр Данилов

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Антон Петров

Отец ребёнка: Петр Данилов

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Михайло Петров

Отец ребёнка: Петр Данилов

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Данилов

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Павел (дубль в РСк) (дубль в РСк) Петров (потом Матвеев)

Отец ребёнка: Петр Данилов

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кондратей Петров

Отец ребёнка: Петр Данилов

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1765
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
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