Ирина Сергеева
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Матвей Петров
Отец ребёнка: Петр Данилов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Антон Петров
Отец ребёнка: Петр Данилов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Михайло Петров
Отец ребёнка: Петр Данилов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Данилов
Рождение ребёнка
1751
Сын: Павел (дубль в РСк) (дубль в РСк) Петров (потом Матвеев)
Отец ребёнка: Петр Данилов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кондратей Петров
Отец ребёнка: Петр Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1765