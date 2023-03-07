Бакулина (Малаева) Варвара Прокопиева
Место рожденияпоч. Синцовский, Тимеревская вотчина, Вотчины Вятского Успенского Трифанова монастыря, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Синцовский, Тимеревская вотчина, Вотчины Вятского Успенского Трифанова монастыря, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Бакулин Киприян Емельянов
Отец ребёнка: Бакулин Емельян Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Мавра Емельянова
Отец ребёнка: Бакулин Емельян Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762