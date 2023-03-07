Бакулина (Малаева) Варвара Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Малаева) Варвара Прокопиева

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Место рождения

поч. Синцовский, Тимеревская вотчина, Вотчины Вятского Успенского Трифанова монастыря, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Синцовский, Тимеревская вотчина, Вотчины Вятского Успенского Трифанова монастыря, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бакулин Киприян Емельянов

Отец ребёнка: Бакулин Емельян Григорьев

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Мавра Емельянова

Отец ребёнка: Бакулин Емельян Григорьев

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Емельян Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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