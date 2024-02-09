Белова (Мартынова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Мартынова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

22.05.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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