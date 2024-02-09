Белова (Мартынова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности