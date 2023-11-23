Розов Дмитрий Иванов
Место рожденияЯрославская губерния, село Малахово
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Розов Иван Алексеев
Мать: Елизавета Васильева
Ярославская губерния, село Малахово
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова
гор. Ярославль
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова
Рождение ребёнка
22.03.1824
Дочь: Клирикова Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова
Рождение ребёнка
03.02.1827
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елизавета Дмитриева
Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Надежда Дмитриева
Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Розов Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Малахова Романов-Борисоглебского уезда
Место жительства
Неизвестно
Священник села Малахова. Определен в 1813 по грамоте, в 1852 - Благочинный иерей, в 1857 г. - за штатом
Смерть
После 1857