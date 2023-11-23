Священник села Малахова. Определен в 1813 по грамоте, в 1852 - Благочинный иерей, в 1857 г. - за штатом

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