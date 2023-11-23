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Розов Дмитрий Иванов

Место рождения

Ярославская губерния, село Малахово

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Розов Иван Алексеев

Мать: Елизавета Васильева

Ярославская губерния, село Малахово
Рождение ребёнка
1817

Сын: Розов Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова

гор. Ярославль
Рождение ребёнка
1821

Сын: Розов Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова

Рождение ребёнка
22.03.1824

Дочь: Клирикова Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова

Рождение ребёнка
03.02.1827

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Елизавета Дмитриева

Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Надежда Дмитриева

Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Розов Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Розова Александра Венедиктова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Александра Венедиктова

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Малахова Романов-Борисоглебского уезда
Место жительства
Неизвестно
Священник села Малахова. Определен в 1813 по грамоте, в 1852 - Благочинный иерей, в 1857 г. - за штатом
Смерть
После 1857
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