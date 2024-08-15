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Евдокия Ивановна

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.02.1844

Дата смерти

07.08.1844 ст.

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1844

Отец: Хомутов Иван Спиридонович

Мать: Матрона Михайловна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-XKHS?i=5&wc=QPNX-TSF%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433080&cc=1931806
Смерть
07.08.1844 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-XK81?i=59&wc=QPNX-TSF%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433080&cc=1931806

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