Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.02.1844
Дата смерти07.08.1844 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1844
Отец: Хомутов Иван Спиридонович
Мать: Матрона Михайловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-XKHS?i=5&wc=QPNX-TSF%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433080&cc=1931806
Смерть
07.08.1844 ст.
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