Рухлов Сергей Васильевич
Место рожденияс. Новое, Вологодский уезд Вологодской губернии
Дата рождения06.07.1852
Дата смерти19.10.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Новое, Вологодский уезд Вологодской губернии
Место жительства
С 1852
с. Новое, Вологодский уезд Вологодской губернии
Место жительства
С 1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1870
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.10.1918
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край