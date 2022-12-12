Рухлов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рухлов Сергей Васильевич

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Место рождения

с. Новое, Вологодский уезд Вологодской губернии

Дата рождения

06.07.1852

Дата смерти

19.10.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Новое, Вологодский уезд Вологодской губернии
Место жительства
С 1852
с. Новое, Вологодский уезд Вологодской губернии
Место жительства
С 1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1870
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.10.1918
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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