Овчинников Федор Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Федор Филиппович

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Место рождения

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.

Отец: Овчинников Филипп Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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