Вигриянова Вероника Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вигриянова Вероника Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2014

Отец: не указан

Мать: Короткова Наталья Александровна

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