Пахомова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Агафья

Место рождения

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Пахомов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Пахомов Фёдор Васильевич

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Пахомов Фёдор Васильевич

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Фёдор Васильевич

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
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