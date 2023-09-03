Пахомова Агафья
Место рожденияКазацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Пахомов Фёдор Васильевич
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Пахомов Фёдор Васильевич
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно