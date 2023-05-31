Матвей Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1828 ст.
Отец: Сергей Феодоров
Мать: Евдокия Иванова
родился в д.Алькиной (помещика Андрея Сергеева Толбузина)
Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.
Дочь: Абрамова Надежда Матвеева
Мать ребёнка: Екатерина Константинова
родители - деревни Васильевской помещицы Глафиры Щепалиной крестьяне
Смерть
Неизвестно