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Матвей Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1828 ст.

Отец: Сергей Феодоров

Мать: Евдокия Иванова

родился в д.Алькиной (помещика Андрея Сергеева Толбузина)
Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.

Дочь: Абрамова Надежда Матвеева

Мать ребёнка: Екатерина Константинова

родители - деревни Васильевской помещицы Глафиры Щепалиной крестьяне
Смерть
Неизвестно
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