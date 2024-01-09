Казаков Никифор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.
Сын: Казаков Павел Никифорович
Мать ребёнка: Казакова Евфросиния Григорьевна
Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Запись в метрической книге Покровской церкви с. Озерно-Кузнецово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно