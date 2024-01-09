Казаков Никифор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Никифор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.

Сын: Казаков Павел Никифорович

Мать ребёнка: Казакова Евфросиния Григорьевна

Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Запись в метрической книге Покровской церкви с. Озерно-Кузнецово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Евфросиния Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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