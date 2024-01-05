Филатов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1971
Дочь: Макарова Людмила Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1977
Дочь: Строганова Уварова Наталья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос. Заветы Ильича, Пушкинский р-н, Московская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности