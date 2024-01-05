Филатов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1971

Дочь: Макарова Людмила Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1977

Дочь: Строганова Уварова Наталья Александровна

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пос. Заветы Ильича, Пушкинский р-н, Московская обл
Бракосочетание
Неизвестно

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