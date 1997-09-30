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Маркова (Борисова) Алина Юрьевна
Маркова (Борисова) Алина Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.1997
Пол
Женский
Отец
Борисов Юрий Николаевич
Мать
Борисова (Федорова) Раиса Октабиановна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1997
Отец:
Борисов Юрий Николаевич
Мать:
Борисова Раиса Октабиановна
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