Садовиков Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадовиков Виктор Николаевич

Садовиков Виктор Николаевич

Место рождения

Зеленая Роща, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1949

Отец: Садовиков Николай Иванович

Мать: Садовикова Анна Петровна

Зеленая Роща, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1970
Маралиха, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.12.1972

Дочь: Садовикова Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Садовикова Валентина Николаевна

Маралиха, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1980
Зимино, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.02.1982

Сын: Садовиков Николай Викторович

Мать ребёнка: Садовикова Валентина Николаевна

Зимино, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1990
Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
2000
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
2010
Александровка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садовикова Валентина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close