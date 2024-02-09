Садовиков Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1949
Место жительства
1970
Рождение ребёнка
16.12.1972
Дочь: Садовикова Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Садовикова Валентина Николаевна
Место жительства
1980
Рождение ребёнка
23.02.1982
Сын: Садовиков Николай Викторович
Мать ребёнка: Садовикова Валентина Николаевна
Место жительства
1990
Корчино, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
2000
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
2010
Александровка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно