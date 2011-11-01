Короткова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткова Анастасия Андреевна

Короткова Анастасия Андреевна

avatar

Место рождения

Семеновка Кейзеское ( Седельниковский район с 1925г)

Дата рождения

1925

Дата смерти

01.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Кондратьев Андрей Петрович

Мать: Кондратьева Дарья Сидоровна

Семеновка Кейзеское ( Седельниковский район с 1925г)
Бракосочетание
31.12.1951

Муж: Коротков Андрей Макарович

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротков Андрей Макарович

Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.04.1954

Сын: Коротков Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Коротков Андрей Макарович

Смерть
01.11.2011
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close