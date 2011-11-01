Короткова Анастасия Андреевна
Место рожденияСеменовка Кейзеское ( Седельниковский район с 1925г)
Дата рождения1925
Дата смерти01.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Семеновка Кейзеское ( Седельниковский район с 1925г)
Бракосочетание
31.12.1951
Рождение ребёнка
21.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротков Андрей Макарович
Рождение ребёнка
?.04.1954
Сын: Коротков Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Коротков Андрей Макарович
Смерть
01.11.2011
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область