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Сальнов Павел Георгиевич

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сальнов Георгий Евдокимович

Мать: Сальнова Авдотья Егоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1851
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
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