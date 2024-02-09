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Сальнов Павел Георгиевич
Сальнов Павел Георгиевич
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Древо
Место рождения
Яковлевское
, Серебряные Пруды, Московская область
Дата рождения
1850
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Сальнов Георгий Евдокимович
1818 г.р.
Мать
Сальнова Авдотья Егоровна
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Сальнов Георгий Евдокимович
Мать:
Сальнова Авдотья Егоровна
Яковлевское
, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1851
Яковлевское
, Серебряные Пруды, Московская область
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