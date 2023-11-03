Хацько Бородай Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хацько Бородай Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бородай Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1935

Дочь: Белоусько Хацько Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Хацько Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хацько Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Хацько Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хацько Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Хацько Тимофей

Смерть
1990
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