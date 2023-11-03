Хацько Бородай Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бородай Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1935
Дочь: Белоусько Хацько Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Хацько Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хацько Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Хацько Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хацько Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Хацько Тимофей
Смерть
1990