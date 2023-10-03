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Габдулгалим Абдулкаримов
Габдулгалим Абдулкаримов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
1850
Пол
Мужской
Отец
Абдулкарим Масиев
1808 г.р.
Мать
первая жена
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Абдулкарим Масиев
Мать:
первая жена
Смерть
1850
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