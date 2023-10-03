Габдулгалим Абдулкаримов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулгалим Абдулкаримов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Абдулкарим Масиев

Мать: первая жена

Смерть
1850
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