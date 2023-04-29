Власова (Репина) Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Репина) Елена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Репин Трофим Максимович

Мать: Репина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
11.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1957

Сын: Власов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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