Власова (Репина) Елена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Репин Трофим Максимович
Рождение ребёнка
11.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1957
Сын: Власов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Власов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно