Ефанова Любовь Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Жила в Мещерино
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ефанов Степан Андрианович
Отец ребёнка: Ефанов Андриян Михеевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Ефанов Александр Андрианович
Отец ребёнка: Ефанов Андриян Михеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Карева Мария Андрианова
Отец ребёнка: Ефанов Андриян Михеевич
Рождение ребёнка
02.06.1902
Сын: Ефанов Николай Андрианович
Отец ребёнка: Ефанов Андриян Михеевич
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно