Ефанова Любовь Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанова Любовь Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Жила в Мещерино
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ефанов Степан Андрианович

Отец ребёнка: Ефанов Андриян Михеевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ефанов Александр Андрианович

Отец ребёнка: Ефанов Андриян Михеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Карева Мария Андрианова

Отец ребёнка: Ефанов Андриян Михеевич

Рождение ребёнка
02.06.1902

Сын: Ефанов Николай Андрианович

Отец ребёнка: Ефанов Андриян Михеевич

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефанов Андриян Михеевич

Смерть
Неизвестно
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