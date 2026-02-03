Пчеленков Кирилл Иванович
мужской, родился 12.02.1904 ст., Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецПчеленков Иван ИвановичОколо 1873 г.р.
МатьПчеленкова Параскева ПетровнаОколо 1877 г.р.
Дети
Пчеленков Анатолий Кирилович11.07.1934 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1904 ст.
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1934
Сын: Пчеленков Анатолий Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Ф93 о2 д1005 фил7563206 сн~337