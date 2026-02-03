Пчеленков Кирилл Иванович 12.02.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пчеленков Кирилл Иванович

Автор
СМ
Митькин С.

мужской, родился 12.02.1904 ст., Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Пчеленков Иван ИвановичОколо 1873 г.р.
Мать
Пчеленкова Параскева ПетровнаОколо 1877 г.р.
Дети
Пчеленков Анатолий Кирилович11.07.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1904 ст.

Отец: Пчеленков Иван Иванович

Мать: Пчеленкова Параскева Петровна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Ф93 о2 д1005 фил7563206 сн~337

Рождение ребёнка
11.07.1934

Сын: Пчеленков Анатолий Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Неизвестно

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