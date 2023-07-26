Солдатенко (Федорова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенко (Федорова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: Федорова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикунова Лидия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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