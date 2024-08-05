Гликерия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Тит Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1900

Сын: Телюков Семен Титович

Отец ребёнка: Телюков Тит Иванович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Телюков Фрол Титович

Отец ребёнка: Телюков Тит Иванович

Смерть
Неизвестно

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