Гликерия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телюков Тит Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1900
Отец ребёнка: Телюков Тит Иванович
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Телюков Фрол Титович
Отец ребёнка: Телюков Тит Иванович
Смерть
Неизвестно