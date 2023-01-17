Игнатьев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1922
Жена: Козлова Ксения
Рождение ребёнка
04.02.1923
Сын: Игнатьев Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Козлова Ксения
Рождение ребёнка
18.10.1924
Дочь: Игнатьева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Ксения
Смерть
Неизвестно