Игнатьев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1922

Жена: Козлова Ксения

Рождение ребёнка
04.02.1923

Сын: Игнатьев Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Козлова Ксения

Беклемишево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1924

Дочь: Игнатьева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Ксения

Беклемишево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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