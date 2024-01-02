? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Тимофеев Макарий

Отец ребёнка: Тимофеев ?

Рождение ребёнка
1717

Сын: Тимофеев Федор

Отец ребёнка: Тимофеев ?

Рождение ребёнка
1722

Сын: Тимофеев Иван

Отец ребёнка: Тимофеев ?

Ройкнаволок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феврония

Отец ребёнка: Тимофеев ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close