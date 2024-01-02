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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Тимофеев Макарий
Отец ребёнка: Тимофеев ?
Рождение ребёнка
1717
Сын: Тимофеев Федор
Отец ребёнка: Тимофеев ?
Рождение ребёнка
1722
Сын: Тимофеев Иван
Отец ребёнка: Тимофеев ?
Ройкнаволок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феврония
Отец ребёнка: Тимофеев ?