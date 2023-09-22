Худякова Евлампия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1905 ст.
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Худяков Михаил Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно