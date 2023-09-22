Худякова Евлампия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудякова Евлампия Романовна

Худякова Евлампия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1905 ст.

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Худяков Михаил Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Михаил Константинович

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close