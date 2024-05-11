Korkeamäki Aukusti Viljami
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1896
Дата смерти25.11.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1941
Дочь: Merikukka (Korkeamäki) Anna Annukka Liisa
Мать ребёнка: Koivisto Ent. Korkeamäki (Sivula) Elin Susanna
Lapua
Смерть
25.11.1957
kotonaan Lapualla
Причина смерти: Syöpä
Похороны
03.12.1957
Lapua