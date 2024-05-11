Korkeamäki Aukusti Viljami 04.09.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Korkeamäki Aukusti Viljami

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1896

Дата смерти

25.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1896

Отец: Korkeamäki Kustaa Mikonpoika

Мать: Korkeamäki (Kaunismäki) Justiina Heikintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Koivisto Ent. Korkeamäki (Sivula) Elin Susanna

Рождение ребёнка
26.12.1941

Дочь: Merikukka (Korkeamäki) Anna Annukka Liisa

Мать ребёнка: Koivisto Ent. Korkeamäki (Sivula) Elin Susanna

Lapua
Смерть
25.11.1957
kotonaan Lapualla
Причина смерти: Syöpä
Похороны
03.12.1957
Lapua

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