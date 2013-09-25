Hillendahl Arnold Thomas
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1918
Дата смерти25.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1918
Бракосочетание
10.08.1940
Рождение ребёнка
27.04.1945
Рождение ребёнка
18.10.1946
Рождение ребёнка
30.04.1948
Рождение ребёнка
16.06.1952
Рождение ребёнка
03.12.1954
Мать ребёнка: Hillendahl Mildred Johanna
Рождение ребёнка
05.12.1957
Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Смерть
25.09.2013