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Hillendahl Arnold Thomas

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1918

Дата смерти

25.09.2013

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1918

Отец: Hillendahl Arnold Friedrich

Мать: Hillendahl Henriette Viola

Бракосочетание
10.08.1940

Жена: Hillendahl Mildred Johanna

Рождение ребёнка
27.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hillendahl Mildred Johanna

Рождение ребёнка
18.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hillendahl Mildred Johanna

Рождение ребёнка
30.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hillendahl Mildred Johanna

Рождение ребёнка
16.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hillendahl Mildred Johanna

Рождение ребёнка
03.12.1954

Сын: Hillendahl Billy James

Мать ребёнка: Hillendahl Mildred Johanna

Рождение ребёнка
05.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hillendahl Mildred Johanna

Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Смерть
25.09.2013
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