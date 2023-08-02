Тулатова (Шанаева) Кошерхан Гацыровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тулатов Рашид
Отец ребёнка: Тулатов Ислам
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Тулатов Ислам
с. Кобань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Ахмет
Отец ребёнка: Тулатов Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тулатов Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубатиева Фатима
Отец ребёнка: Тулатов Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадина
Отец ребёнка: Тулатов Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекузарова Гошенаго
Отец ребёнка: Тулатов Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаголова Рахимат
Отец ребёнка: Тулатов Ислам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Ислам
Смерть
Неизвестно