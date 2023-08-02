Тулатова (Шанаева) Кошерхан Гацыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Шанаева) Кошерхан Гацыровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тулатов Рашид

Отец ребёнка: Тулатов Ислам

Рождение ребёнка
1899

Сын: Тулатов Мурат Исламович

Отец ребёнка: Тулатов Ислам

с. Кобань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Ахмет

Отец ребёнка: Тулатов Ислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Каншаубий (Доба)

Отец ребёнка: Тулатов Ислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубатиева Фатима

Отец ребёнка: Тулатов Ислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадина

Отец ребёнка: Тулатов Ислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекузарова Гошенаго

Отец ребёнка: Тулатов Ислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаголова Рахимат

Отец ребёнка: Тулатов Ислам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Ислам

Смерть
Неизвестно
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