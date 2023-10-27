Кокорина Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Пелагея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Кокорина Ирина Петрова

Отец ребёнка: Кокорин Петр Алексеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1797

Муж: Кокорин Петр Алексеев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кокорин Данило Петров

Отец ребёнка: Кокорин Петр Алексеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Кокорина Марва Петрова

Отец ребёнка: Кокорин Петр Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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