Кокорина Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Кокорина Ирина Петрова
Отец ребёнка: Кокорин Петр Алексеев
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Кокорин Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Кокорина Марва Петрова
Отец ребёнка: Кокорин Петр Алексеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно