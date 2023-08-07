Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Илья Никитин

Мать: Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Нефед Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1798

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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