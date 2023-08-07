Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Илья Никитин
Мать: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Нефед Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1798
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно