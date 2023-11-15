Кихоял Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1952
Дата смерти15.11.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1952
Отец: Кихаял Семен Константинович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1976
Дочь: Кихаял Нина Михайловна
Мать ребёнка: Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна
Рождение ребёнка
06.11.1979
Дочь: Гарановская (Кихаял) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна
Рождение ребёнка
14.08.1986
Дочь: Тулуш (Кихаял) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна
Рождение ребёнка
22.02.1988
Дочь: Кочева (Кихаял) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна
Смерть
15.11.2023