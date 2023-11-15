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Кихоял Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1952

Дата смерти

15.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1952

Отец: Кихаял Семен Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна

Рождение ребёнка
27.10.1976

Дочь: Кихаял Нина Михайловна

Мать ребёнка: Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна

Рождение ребёнка
06.11.1979

Дочь: Гарановская (Кихаял) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна

Рождение ребёнка
14.08.1986

Дочь: Тулуш (Кихаял) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна

Рождение ребёнка
22.02.1988

Дочь: Кочева (Кихаял) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Кихаял (Кавалжи) Федора Трифововна

Смерть
15.11.2023

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