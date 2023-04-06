Мушникова (Крылова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1952
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Крылов Иван Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1908
Богородицерождественская Братковская церковь
Рождение ребёнка
20.11.1908
Сын: Мушников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Мушников Александр Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1910
Сын: Мушников Константин Александрович
Отец ребёнка: Мушников Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1914
Дочь: Артемия Александровна
Отец ребёнка: Мушников Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мушников Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Мушников Александр Васильевич
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Братское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область