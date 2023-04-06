Мушникова (Крылова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мушникова (Крылова) Анна Ивановна

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Место рождения

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Крылов Иван Алексеевич

Мать: не указана

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
10.02.1908

Муж: Мушников Александр Васильевич

Богородицерождественская Братковская церковь
Рождение ребёнка
20.11.1908

Сын: Мушников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Мушников Александр Васильевич

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1910

Сын: Мушников Константин Александрович

Отец ребёнка: Мушников Александр Васильевич

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1914

Дочь: Артемия Александровна

Отец ребёнка: Мушников Александр Васильевич

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мушников Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Мушников Александр Васильевич

Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Братское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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