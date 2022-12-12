Лавренова Евдокия Захарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Сын: Лавренов Андрей Ананьевич
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Дочь: Савкина Параскева Ананьевна
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Сын: Лавренов Николай Ананьевич
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Дочь: Лавренова Мария Ананьевна
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Дочь: Жирнова Анна Ананьевна
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Сын: Никитин Тимофей Ананьевич
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Сын: Лавренов Илларион Ананьевич
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Дочь: Лавренова Евдокия Ананьевна
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич
Дочь: Трофимова Александра Ананьевна
Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич