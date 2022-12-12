Лавренова Евдокия Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова Евдокия Захарьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1891 ст.

Муж: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Молодые оба православные из деревни Слутка, женаты первым браков, обоим по 18 лет. Поручители: по жениху:из деревни Слутка Евфимий Герасимович, Алексей Васильевич (Лавренов) по невесте: Иван Сазонов... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1892 ст.

Сын: Лавренов Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.

Сын: Лавренов Андрей Ананьевич

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1894 ст.

Дочь: Савкина Параскева Ананьевна

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1896 ст.

Сын: Лавренов Николай Ананьевич

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1899 ст.

Сын: Лавренов Павел Ананьевич

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1900 ст.

Дочь: Лавренова Мария Ананьевна

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Жирнова Анна Ананьевна

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1905 ст.

Сын: Никитин Тимофей Ананьевич

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Данные из метрической книги на 1905 г. Национальный архив Республики Башкортостан i 294
Рождение ребёнка
02.02.1907

Сын: Лавренов Федор Ананьевич

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

д.Папенькино, Родниковский с/с, Иглинский район, Башкирская АССР
Рождение ребёнка
29.07.1909 ст.

Сын: Лавренов Павел Ананьевич

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1911 ст.

Сын: Лавренов Илларион Ананьевич

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Илларион родился в паре близнецов. Сестра-близнец- Евдокия. Умерла на следующий день
Рождение ребёнка
04.06.1911 ст.

Дочь: Лавренова Евдокия Ананьевна

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Евдокия родилась в паре близнецов. Брат-близнец -Илларион
Рождение ребёнка
13.08.1912 ст.

Дочь: Трофимова Александра Ананьевна

Отец ребёнка: Лавренов Ананий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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