Власов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Василий Иванович

Власов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Иван Николаевич

Мать: Власова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
11.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
24.09.1957

Сын: Власов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Власова Елена Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close