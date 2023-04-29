Власов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Иван Николаевич
Мать: Власова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
11.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власова Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
24.09.1957
Сын: Власов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Власова Елена Трофимовна
Смерть
Неизвестно