Питерова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1942
Дата смерти29.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Питеров Николай Михайлович
д. Бочиха, Сосновский район,Горьковской области
Рождение ребёнка
16.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Питеров Николай Михайлович
д. Бочиха, Сосновский район,Горьковской области
Рождение ребёнка
17.02.1965
Сын: Питеров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Питеров Николай Михайлович
д. Бочиха, Сосновский район,Горьковской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.2008