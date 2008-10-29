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Питерова Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1942

Дата смерти

29.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питеров Николай Михайлович

д. Бочиха, Сосновский район,Горьковской области
Рождение ребёнка
16.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питеров Николай Михайлович

д. Бочиха, Сосновский район,Горьковской области
Рождение ребёнка
17.02.1965

Сын: Питеров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Питеров Николай Михайлович

д. Бочиха, Сосновский район,Горьковской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питеров Николай Михайлович

Смерть
29.10.2008
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