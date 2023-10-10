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Фадей (Фотей) Фёдоров

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Фёдор Степанов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.08.1848 ст.

Дочь: Васса Фотиева

Мать ребёнка: Ксения Корнеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1850 ст.

Дочь: Ксения Фотиева

Мать ребёнка: Ксения Корнеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Корнеева

Смерть
Неизвестно
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