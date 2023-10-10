Фадей (Фотей) Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Фёдор Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1848 ст.
Дочь: Васса Фотиева
Мать ребёнка: Ксения Корнеева
Рождение ребёнка
22.01.1850 ст.
Дочь: Ксения Фотиева
Мать ребёнка: Ксения Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Корнеева
Смерть
Неизвестно