Серый Иоаким Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерый Иоаким Васильевич

Серый Иоаким Васильевич

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close