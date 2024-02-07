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Петрова Васса Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Петрова Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Петров Феодор Антонович

Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Петрова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Петров Александр Антонович

Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич

Рождение ребёнка
07.08.1905

Сын: Петров Андрей Антонович

Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Петрова Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич

Смерть
Неизвестно
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