Петрова Васса Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Петрова Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Петрова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Петров Александр Антонович
Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич
Рождение ребёнка
07.08.1905
Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Петрова Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антоний Фотеевич
Смерть
Неизвестно