Обухов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1889

Жена: Обухова (Першикова) Александра Васильевна

Сельцы, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.03.1890 ст.

Дочь: Щукина (Обухова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Обухова (Першикова) Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно

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