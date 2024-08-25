Обухов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1889
Сельцы, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.03.1890 ст.
Дочь: Щукина (Обухова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Обухова (Першикова) Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно