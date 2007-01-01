Веткин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1936
Сын: Веткин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Веткина Екатерина Александровна
Россия, Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веткин Константин
Мать ребёнка: Веткина Екатерина Александровна
Росси, Таганрог
Смерть
Неизвестно